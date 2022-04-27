Горняков задержали с мешками золотосодержащей руды в Жамбылской области

Место добычи руды. Кадр из видео: ДП Жамбылской области

Шесть горняков задержаны с 20 мешками золотосодержащей руды в Жамбылской области. Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Стражи порядка при патрулировании в Мойынкумском районе обнаружили группу мужчин, занимавшихся незаконной добычей горных пород в шахте, расположенной близ села Акбакай.

Правоохранители задержали шестерых работников 1976, 1990, 1992 и 1994 годов рождения. Пятеро из них - жители Жамбылской области, один - из Алматинской области.

Полицейские выяснили, что подозреваемые 21 апреля приехали на месторождение на грузовой машине и самовольно выкопали 20 мешков золотосодержащей руды.

Имеются признательные показания. Изъята техника и оборудование.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.334 УК РК "Самовольное пользование недрами".

Назначена судебно-химическая экспертиза. Сумма причиненного государству ущерба устанавливается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967069-gornyakov-zaderzhali-s-meshkami-zolotosoderzhaschey-rudy-v-zhambylskoy-oblasti/