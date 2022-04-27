Жителя Тараза подозревают в ограблении дома тещи

Подозреваемый. Кадр из видео: ДП Жамбылской области

Жителя Тараза вместе со знакомым подозревают в ограблении дома тещи. Мужчин задержали, они дали признательные показания, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.

По информации ведомства, в полицию обратилась 66-летняя жительница Тараза и сообщила о грабеже.

Женщина рассказала, что примерно в 00.20 часов неизвестный незаконно проник в ее дом, угрожал применением насилия и открыто похитил 2450 долларов США (более 1 млн тенге), 100 000 тенге, 2 золотых кольца и сотовый телефон.

По словам потерпевшей, она собирала деньги, чтобы совершить хадж.

По данному факту начато досудебное расследование по п.3 ч.3 ст.191 УК РК (Грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилое помещение).

Полицейские установили и задержали двоих подозреваемых. Ими оказались жители Тараза. Одному из них 47 лет, другому - 51 год. Выяснилось, что один из подозреваемых является зятем потерпевшей.

Мужчины дали признательные показания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967060-zhitelya-taraza-podozrevayut-v-ograblenii-doma-teschi/