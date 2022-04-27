Четыре автокара за 37 млн тенге исчезли при перегоне в Алматинской области

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Полицейские задержали ранее судимого 35-летнего мужчину. Его подозревают в крупном мошенничестве, связанном с исчезновением в Алматинской области четырех автокаров стоимостью более 37 млн тенге, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В качестве потерпевшего выступает 60-летний бизнесмен из Шымкента. В начале апреля из Китая в Казахстан прибыли четыре автокара, которые из приграничного Хоргоса должны были доставить в Шымкент.

Перевезти груз стоимостью более 37 млн тенге вызвался некий мужчина. Он по телефону пообещал предпринимателю, что технику до места назначения доставят в целости и сохранности.

Однако близ Алматы груз бесследно исчез. Водителя автотрала полицейские отыскали в течение нескольких дней. Он смог лишь пояснить, что сам стал жертвой мошенника.

Как выяснилось, с мужчиной тоже договорились по телефону и оплатили только аванс.

Водитель рассказал, что он выгрузил технику у села Чапаево в Илийском районе и вновь направился в Хоргос по новому поручению неизвестного.

Стражам порядка в ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что аферу провернул 35-летний житель Алматы, который ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление.

В настоящее время пока найдены только два автокара, перепроданные на строительные объекты южной столицы. Поиск оставшихся двух продолжается.

Уголовное дело возбуждено по ст.190 ч.4 УК РК "Мошенничество в особо крупном размере".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967050-chetyre-avtokara-za-37-mln-tenge-ischezli-pri-peregone-v-almatinskoy-oblasti/