"Швабра недоделанная": карагандинку оштрафовали за оскорбление учителя

Иллюстративное фото: pexels.com

Карагандинка систематически оскорбляла классную руководительницу своей дочери и заработала штраф. Педагог представила в качестве доказательства переписку с родительницей, в которой последняя назвала ее "шваброй недоделанной", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на региональный департамент по обеспечению качества в сфере образования.

Конфликт между родительницей и педагогом продолжался в течение нескольких месяцев.

Все это время мать ребенка периодически допускала неуважительные высказывания в отношении классного руководителя.

Последней каплей для учителя стало то, что женщина принялась оскорблять ее в WhatsApp.

Это случилось, когда педагог написала родительнице, чтобы выяснить причину отсутствия ее дочери в школе.

В ответ учитель получила сообщение, в котором карагандинка назвала ее "швабра недоделанная", "поломойка", и потребовала отстать от ее ребенка.

К тому же в переписке женщина беспочвенно обвинила классного руководителя в поборах.

"Педагог обратилась за помощью к нам. Родительницу привлекли к административной ответственности по части 7-6 статьи 409 "Проявление неуважения к педагогу при исполнении им своих должностных обязанностей" КоАП РК и наложили штраф в размере 91 890 тенге", - сообщили в департаменте по обеспечению качества в сфере образования Карагандинской области.

В ведомстве добавили, что это не единичный случай наложения штрафа на родителей школьников.

Еще один факт произошел в Шахтинске. Там родители на протяжении двух четвертей не пускали ребенка в школу для сдачи суммативок за четверти.

В итоге педагоги передали информацию об этом в департамент, после чего в отношении родителей ребенка был составлен административный протокол за ненадлежащее выполнение обязанностей. Позже суд оштрафовал мать ученика на 42 882 тенге.

"Пропуски СОЧ начались во время пандемии. Дети в первой четверти учились дистанционно, но СОЧ должны были сдавать в школе. Родительница не пускала ребенка в учебное заведение. Со второй четверти дети вернулись в школы. Но женщина продолжала не пускать ребенка на занятия", - пояснили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967034-shvabra-nedodelannaya-karagandinku-oshtrafovali-za-oskorblenie-uchitelya/