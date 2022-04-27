Задержание подозреваемого. Фото: ДП Актюбинской области

Приверженцев деструктивного религиозного течения задержали в Актобе. Машину подозреваемых правоохранители остановили ночью 15 апреля, их поведение показалось подозрительным. В ходе проверки у мужчин нашли наркотики, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

В ведомстве сообщили, что 15 апреля примерно в 01.50 часов патрульные на улице Жиенбаева в Актобе остановили "ВАЗ-2114" за нарушение ПДД. За рулем был 37-летний водитель.

В салоне автомобиля находились двое пассажиров. Поведение всех троих показалось полицейским подозрительным. Их попросили выйти из машины.

При проверке у водителя обнаружили и изъяли 6 газетных свертков с марихуаной, у одного из пассажиров - еще 15 свертков. Общий вес наркотиков составил около 800 граммов.

Подозреваемые. Фото: ДП Актюбинской области

По данному факту начато досудебное расследование по ст.297 ч.1 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).

Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

"Все трое задержанных являются приверженцами деструктивного религиозного течения, двое из них водворены в ИВС", - резюмировали в ДП Актюбинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966998-priverzhentsev-destruktivnogo-religioznogo-techeniya-zaderzhali-v-aktobe/