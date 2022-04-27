16-летнего подростка заподозрили в угоне машины в Костанайской области

Женщина и полицейский. Фото: polisia.kz

26 апреля в полицию Карабалыкского района Костанайской области обратилась местная жительница, которая заявила об угоне принадлежащего ей автомобиля, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

По словам заявительницы, неизвестный угнал со двора ее дома автомобиль марки "ВАЗ-2114".

С помощью комплекса "Автоураган" стражи порядка вскоре установили передвижение угнанной машины, которая находилась в районном центре и двигалась в сторону границы с Россией.

Всем нарядам полиции передали информацию об авто. В течение часа после этого машину обнаружили на проселочной дороге в сторону села Елшанское.

В итоге оперативники задержали подозреваемого в угоне. Им оказался 16-летний парень, местный житель.

По версии полиции, подросток решил покататься на чужом авто. Иные обстоятельства инцидента установит расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966966-16-letnego-podrostka-zapodozrili-v-ugone-mashiny-v-kostanayskoy-oblasti/