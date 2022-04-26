Подростка избили в школьном туалете в Атырау

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Десятиклассника избили в школьном туалете в Атырау. В результате инцидента мальчик получил травмы, ему требуется операция, сообщает издание "Ак Жайык".

Директор областной детской больницы Нуркабыл Айтмухамбетов заявил корреспондентам, что пострадавший поступил в приемное отделение больницы 25 апреля примерно в 17 часов.

"В связи с тем, что больной не нуждается в срочной операционной помощи, и в настоящее время у нас нет специалиста по челюстно-лицевой хирургии, было согласовано направление больного к специалистам Западно-Казахстанской областной больницы. С его диагнозом пациента должны были в плановом порядке принять на операцию в течение 7-10 дней", - пояснил Айтмухамбетов.

Тем не менее, по его словам, родители пострадавшего написали расписку и увезли сына в Уральск на самолете.

В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что по данному факту проводится досудебное расследование по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Произошедшее прокомментировала руководитель городского отдела образования Фариза Шангереева. По ее словам, отдел образования города провел разъяснительную работу в школе, наложил дисциплинарные взыскания на директора и администрацию школы. Она отметила, что состояние пострадавшего школьника взято на контроль.

В прокуратуре Атырау корреспондентам издания сообщили, что в избиении десятиклассника подозревается ученик 11 класса. Допрошены все свидетели произошедшего инцидента, по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.

Прокурор города Тайтуллин заявил, что директор школы привлечен к административной ответственности за несообщение о противоправных деяниях совершенных несовершеннолетним.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966922-podrostka-izbili-v-shkolnom-tualete-v-atyrau/