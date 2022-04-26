Мужчина спаивал 13-летнюю девочку в Акмолинской области

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Мужчина спаивал 13-летнюю жительницу одного из населенных пунктов Аккольского района. Стражи порядка установили факты неоднократного употребления ею алкогольных напитков. Подробности этого дела озвучили в департаменте полиции Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Правоохранители предварительно установили, что противоправные действия были совершены с 25 по 26 декабря 2021 года.

В настоящее время полицейские начали досудебное расследование по ч.1 ст.133 УК РК (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий).

В департаменте полиции Акмолинской области отметили, что спаивание несовершеннолетних может иметь тяжкие последствия и привести к подростковому алкоголизму.

Санкция вышеуказанной статьи предусматривает максимальное наказание за данное преступление до трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Акмолинской области собака напала на 11-летнего ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966856-muzhchina-spaival-13-letneyuyu-devochku-v-akmolinskoy-oblasti/