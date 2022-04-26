"Следствие до сих пор идет": Брекешев о планах своих подчиненных похитить 180 млрд тенге

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Глава Минэкологии на пресс-конференции в правительстве прокомментировал заявление Антикора о том, что должностные лица Минэкологии и руководство ТОО "Оператор РОП" намеревались совершить хищение 180 млрд тенге – эти средства планировалось выделить на строительство шести мусоросжигающих заводов, передает корреспондент NUR.KZ.

"Какова судьба этих заводов, были ли они построены, и о ком речь идет речь из ваших коллег?" – поинтересовались журналисты.

В ответ Сериккали Брекешев сообщил, что сейчас идут следственные мероприятия.

"Подробности этих следственных мероприятий мы не знаем, потому что следствие до сих пор идет", - сказал он.

Между тем, по его словам, на сегодняшний день с подрядчиком, который выиграл тендер по строительству мусоросжигающих заводов, ведется работа.

"Официальная переписка, по крайне мере, имеется, этот подрядчик не намерен дальше заниматься реализацией этого проекта, сейчас, в целом, судьба этого проекта будет пересматриваться. Пока ситуация – она такая.

А что касается, хотели украсть или вывести эти средства, наверное, это будет уже известно по результатам следственных мероприятий", – пояснил глава Минэкологии.

На вопрос же о том, подаст ли он в отставку в случае вынесения соответствующего решения суда, министр коротко сообщил, что будет действовать согласно действующего законодательства.

Напомним, как ранее сообщали в Антикоре, должностные лица Минэкологии и руководство ТОО "Оператор РОП" намеревались совершить хищение 180 млрд тенге, собранных в виде утилизационных сборов путем незаконного финансирования частной организации для строительства 6 мусоросжигающих заводов, вырабатывающих электроэнергию. Электроэнергия гарантированно должна была закупаться государством в течение 15 лет по необоснованно завышенному тарифу и обеспечить частной компании многомиллиардную прибыль.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966821-sledstvie-do-sih-por-idet-brekeshev-o-planah-svoih-podchinennyh-pohitit-180-mlrd-tenge/