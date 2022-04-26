Выписал себе 467 млн тенге: бывшего финдиректора Kcell Solutions осудили на 7 лет

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Досудебное расследование в отношении бывшего финансового директора ТОО "Kcell Solutions" завершили в Алматы. Суд вынес обвинительный приговор, сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу.

По информации АФМ, в период с 2018 по 2021 год осужденный похитил денежные средства путем перечисления на расчетные счета 5-ти компаний. Сообщается, что экс-финдиректор также незаконно выписал себе более 467 млн тенге.

Выяснилось, что похищенные средства осужденный проиграл в букмекерских конторах в Алматы.

"Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с лишением права занимать руководящие должности, связанные с материальной ответственностью сроком на 10 лет", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что о расследовании в отношении бывшего финдиректора Kcell Solutions стало известно в декабре прошлого года. Сообщалось, что он подделывал финансовые документы и незаконно выписывал себе авансы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966800-vypisal-sebe-467-mln-tenge-byvshego-findirektora-kcell-solutions-osudili-na-7-let/