Бывшего финдиректора ТОО заподозрили в хищении 450 млн тенге у АО "Кселл"

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Бывший финансовый директор ТОО "Kcell Solutions" подозревается в том, что, подделав финансовые документы и незаконно выписывая себе авансы, похитил у АО "Кселл" 450 миллионов тенге. Об этом сообщили в пресс-службе АФМ РК, передает NUR.KZ.

На данный момент территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы проводится досудебное расследование в отношении бывшего финансового директора ТОО "Kcell Solutions".

Он подозревается в том, что путем подделки финансовых документов и незаконной выписки авансов на свое имя совершил хищение денежных средств АО "Кселл" в особо крупном размере - на сумму 450 миллионов тенге.

Хищения происходили несколько лет - с февраля 2018 года по апрель 2021 года. Подозреваемый, как говорят в АФМ, перечислил 258 миллионов на расчетные счета 5 компаний. С ними он заранее составил договоры об оказании услуг. Кроме того, бывший финдиректор подозревается в том, что незаконно начислил себе 192 миллионов тенге в качестве авансов.

В ходе следствия выяснилось, что похищенные средства он проигрывал в букмекерских конторах.

На данный момент бывший финдиректор находится под стражей. Расследование в отношении него продолжается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1945944-byvshego-findirektora-too-zapodozrili-v-hischenii-450-mln-tenge-u-ao-ksell/