Сотрудник проиграл 24 миллиона тенге павлодарской компании

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

26-летний павлодарец, работая в одном из ТОО, растратил более 24 миллионов тенге. Молодой человек трудился экспедитором. В его обязанности входил сбор денег, которые он должен был сдавать в кассу. Часть из них парень спускал на азартные игры, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

По информации ведомства, в полицию обратился директор одного из ТОО. Он сообщил, что недосчитался порядка 24 миллионов тенге.

При выяснении причин оказалось, что 26-летний сотрудник на протяжении 4 месяцев в 2021 году не доносил в кассу выручку от реализации табачных изделий.

"Работник собирал заявки в магазинах, поставлял товар, а собранные денежные средства сдавал в бухгалтерию частично. Часть оставлял себе. За четыре месяца павлодарец присвоил 24 миллионов тенге", - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

В ведомстве отметили, что парень - игроман. Именно на это, считают стражи порядка, он растратил крупную сумму. По данному факту открыто уголовное дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966781-sotrudnik-proigral-24-milliona-tenge-pavlodarskoy-kompanii/