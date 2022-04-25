Майор полиции "продавал" премии сотрудникам в Актюбинской области

Иллюстративное фото: ДП СКО

В Актюбинской области майор полиции обещал сотрудникам премии за службу, но за это надо было сначала заплатить ему деньги. В итоге мужчина оказался на скамье подсудимых, ему вынесли приговор, передает "Диапазон".

Заместителя начальника по кадровой политике отдела полиции Мартукского района обвиняли в мошенничестве.

В декабре 2019 года руководство ДП Актюбинской области поручило всем районным подразделениям составить списки сотрудников для денежных поощрений за высокие показатели.

Ответственным за это от Мартукского района был подсудимый. Он знал, что премии имеет право получить весь личный состав при отсутствии взысканий. Но решил заработать, воспользовавшись тем, что не все знают процедуру.

Замначальника сообщил сотруднику патрульной полиции и конвоиру ИВС, что может помочь им в получении денежного поощрения, однако за это ему нужно заплатить. Патрульный передал ему 65 тысяч тенге, конвоир - 105 тысяч тенге.

В суде майор признался, что обманул двоих сотрудников и получил от них 170 тысяч тенге. Потерпевшие заявили, что претензий к нему не имеют, так как ущерб возмещен.

В итоге бывший правоохранитель был приговорен к штрафу в 3,4 млн тенге, лишен звания "майор" и больше никогда не сможет работать на госслужбе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966675-mayor-politsii-prodaval-premii-sotrudnikam-v-aktyubinskoy-oblasti/