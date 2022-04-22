Казахстанец обманывал нарушителей ПДД, предлагая им вернуть права

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Злоумышленник обещал помочь вернуть водительское удостоверение алматинцам, которые были лишены права управлять транспортным средством, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Алматы.

В полиции сообщили, что подозреваемым является 22-летний житель южной столицы, утверждавший, что может помочь вернуть водительские права гражданам, которые ранее судом были их лишены.

"Свою "помощь" он оценивал в 130 тысяч тенге", – заявили в ведомстве.

Пока точно не известно, сколько человек фигурант успел ввести в заблуждение, но, как отметили полицейские, их число будет установлено в ходе следствия.

На данный момент этот факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 190 УК РК "Мошенничество".

"Вместе с тем, назрела процессуальная необходимость обращения к населению на предмет установления других возможных преступных эпизодов.

В случае опознания (подозреваемого - прим. ред.), просим граждан связаться с нами по следующему телефону: 8 747 699 70 02", – сообщил начальник Управления полиции Наурызбайского района Дидар Аханов.

Подозреваемый в мошенничестве. Фото: пресс-служба ДП Алматы

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966381-moshennik-obmanyval-narushivshih-pdd-almatintsev-predlagaya-im-vernut-voditelskie-prava/