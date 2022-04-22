Более 161 килограмма марихуаны хранил на чердаке житель Шу (видео)

Мешки с марихуаной. Кадр из видео: instagram.com/zhambyl_police

Полицейские Жамбылской области изъяли 8 мешков с высушенной марихуаной у жителя города Шу, сообщается на официальной странице областного департамента полиции в Instagram.

19 апреля жамбылские полицейские из Управления по противодействию наркопреступности в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 43-летнего жителя города Шу.

Отмечается, что по месту жительства задержанного был проведен обыск, во время которого на чердаке дома было обнаружено 8 мешков с наркотическим веществом "марихуана высушенная". Найденные наркотические вещества были изъяты.

Как сообщили в департаменте полиции, общий вес марихуаны составил более 161 килограмм. По версии полицейских, мужчина хранил у себя дома наркотики с целью сбыта.

"Тем самым пресечен крупный канал поставки наркотиков", – отметили в ведомстве.

Сообщается, что задержанный дал признательные показания и сейчас находится в ИВС.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК "Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере в целях сбыта".

Подозреваемому грозит от 10 до 15 лет колонии.

"В рамках досудебного расследования проводится ряд следственно-оперативных мероприятий по установлению других лиц, причастных к данному преступлению", – сообщил начальник УПН ДП Жамбылской области Аскар Джумабеков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966365-bolee-161-kilogramm-marihuany-hranil-na-cherdake-zhitel-shu-video/