"Думал, что убил": изрезавшему жену и сбежавшему из-под стражи актюбинцу вынесли приговор

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Актюбинец изрезал жену и воткнул себе нож в грудь, а потом сбежал из-под стражи, но был пойман. Мужчина предстал перед судом, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Актюбинской области.

По материалам дела, нетрезвый житель Актобе набросился на супругу, ударил ее ножом в шею, грудь, плечо и руки.

После таких ранений женщина перестала двигаться. Супруг подумал, что убил ее и ударил себя ножом в грудь. Но его спасли медики, пострадавшая тоже выжила.

На мужчину возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

В следственном изоляторе он поранил себя, его госпитализировали в больницу, а там он умудрился отстегнуть наручники и сбежать из-под стражи. Скрывался недолго, полицейские его задержали.

В суде обвиняемый в покушении на убийство и побеге заявил, что жену бил ножом в состоянии аффекта, а из медицинского учреждения ушел, чтобы поговорить с ней. После этого якобы хотел вернуться назад.

В итоге жителя Актобе приговорили к 11 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Также суд обязал его выплатить супруге 5 миллионов тенге в качестве компенсации морального вреда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966348-dumal-chto-ubil-izrezavshemu-zhenu-i-sbezhavshemu-iz-pod-strazhi-aktyubintsu-vynesli-prigovor/