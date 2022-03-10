Подозреваемый в покушении на убийство жены сбежал из-под стражи в Актобе

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жителя Актобе подозревают в покушении на убийство супруги, а также обвиняют в побеге из-под стражи. Об этом сообщил прокурор района Алматы Жасулан Даулембаев на своей официальной странице в Instagram.

По его данным, прокуратурой района Алматы города Актобе в суд направлено уголовное дело в отношении подозреваемого в покушении на убийство своей супруги, а также побеге из-под стражи.

Согласно обвинительного акта, мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес несколько ударов ножом жене, после чего пытался покончить с собой.

Однако в результате своевременно оказанной медицинской помощи не смог довести свои действия до конца.

В дальнейшем, находясь под стражей, подозреваемый нанес себе телесные повреждения, после чего был переведен в специализированную палату больницы, откуда совершил побег. Однако его поймали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960035-podozrevaemyy-v-pokushenii-na-ubiystvo-zheny-sbezhal-iz-pod-strazhi-v-aktobe/