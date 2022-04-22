Актюбинец инсценировал кражу 23 млн тенге, надеясь смягчить гнев жены

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

29-летний житель Актобе обратился с заявлением в полицию и сообщил о краже крупной суммы денег. При выяснении обстоятельств дела стражи порядка пришли к выводу, что он сам инсценировал преступление, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

По информации ведомства, 4 апреля в городской отдел полиции №2 обратился 29-летний мужчина. Он сообщил, что неизвестные похитили из его машины Lada Priora, припаркованной возле обменного пункта, черный пакет с 23 млн тенге.

Правоохранители провели ряд оперативных мероприятий и установили, что показания потерпевшего не сходятся. Кража была совершена в другом районе Актобе.

Мужчине ничего не оставалось делать, как сознаться в том, что он инсценировал преступление. К этому он подключил своего знакомого, который, собственно, и совершил кражу.

На самом деле 23 млн тенге актюбинец проиграл на ставках. Чтобы хоть как-то смягчить гнев супруги, придумал такой спектакль.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.419 ч.3 УК РК "Заведомо ложный донос". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966318-aktyubinets-instseniroval-krazhu-23-mln-tenge-nadeyas-smyagchit-gnev-zheny/