Мужчина похитил у тещи золото с бриллиантами в Туркестанской области

Фото: ДП Туркестанской области

Жительница Шардаринского района обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Она сообщила, что неизвестный проник в дом через окно и похитил золотые изделия. Подозреваемым оказался зять женщины, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Туркестанской области.

Заявительница рассказала стражам порядка, что кто-то проник в ее дом через окно и похитил из спальни золотые серьги и кольцо, а также ожерелье с бриллиантами. Общая сумма ущерба составила около 1,7 млн тенге.

Данный факт правоохранители зарегистрировали по статье 188 УК РК "Кража"

Сотрудники провели оперативно-розыскные мероприятия, опросили очевидцев, прочесали близлежащие территории и вышли на след подозреваемого. На это потребовались сутки.

Фото: ДП Туркестанской области

Мужчину задержали и доставили в полицию. Подозреваемым оказался зять потерпевшей.

Выяснилось, что он проник в оставленный без присмотра дом и похитил золотые изделия. Имущество тещи мужчина спрятал в своем гараже во дворе дома, ожидая удобного момента для сбыта.

Золотые украшения изъяты и возвращены владелице. В отношении ее родственника проводится досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966301-muzhchina-pohitil-u-teschi-zoloto-s-brilliantami-v-turkestanskoy-oblasti/