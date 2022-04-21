Павлодарец перевел мошенникам 40 млн тенге, которые ушли в банк Украины

Иллюстративное фото: pexels.com

Житель Павлодара перевел со своего счета крупную сумму денег после того, как ему позвонили якобы из банка и сообщили о попытке оформить на него кредит. Подробности этой истории рассказал оперуполномоченный отдела управления криминальной полиции ДП региона Аман Аубакиров, передает корреспондент NUR.KZ.

Злоумышленники были весьма убедительны, представились сотрудниками службы безопасности одного из банков.

Звонили с благими намерениями - защитить деньги на счетах клиента. Испугавшись, мужчина сообщил о всех своих финансах, которых на тот момент было порядка 40 миллионов тенге.

"Мужчина ответил, что деньги есть на депозите и на текущем счете, назвал сумму. Звонившие сказали, что средства необходимо перевести на безопасный счет, который для него специально приготовили. Продиктовали банковский номер. Потерпевший перевел деньги", - сообщил оперуполномоченный отдела управления криминальной полиции ДП Павлодарской области Аман Аубакиров.

По информации стражей порядка, деньги ушли в один из банков Украины. Правоохранители отметили, что средства обманутых казахстанцев чаще всего отправляются именно в эту страну.

На данный момент еще ведется досудебное расследование, злоумышленники пока не установлены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966189-pavlodarets-perevel-moshennikam-40-mln-tenge-kotorye-ushli-v-bank-ukrainy/