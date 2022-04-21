До 15 лет тюрьмы грозит жителю ВКО, у которого нашли более сотни доз марихуаны

Изъятые наркотики. Кадр из видео: polisia.kz

125 доз марихуаны изъяли у сельчанина в ВКО стражи порядка. Подозреваемому грозит от 10 до 15 лет лишения свободы, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

41-летний житель Уланского района за рулем автомобиля марки Lada был задержан сотрудниками полиции в Усть-Каменогорске на улице Логвина. В ходе личного обыска в кармане куртки задержанного были обнаружены 2 свертка с веществом растительного происхождения.

Как показала экспертиза, изъятое вещество является высушенной марихуаной весом 1,3 грамма.

Позже был проведен обыск по месту жительства мужчины. В сарае стражи порядка обнаружили пять полимерных свертков с веществом растительного происхождения, в которых тоже находилась высушенная марихуана. Весь "зелья" составил 500 граммов.

В целом в оборот наркопотребителей не поступило порядка 125 разовых доз наркотиков, отметили в полиции.

Подозреваемый был взят под стражу.

Ведется следствие по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Подозреваемому грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966116-do-15-let-tyurmy-grozit-zhitelyu-vko-u-kotorogo-nashli-bolee-sotni-doz-marihuany/