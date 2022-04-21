Могилу раскопали, крест перенесли: житель СКО заявил, что его отца перезахоронили

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Житель райцентра в СКО – села Новоишимское – Игорь Лазарев заявил, что могилу его отца раскопали, а крест перенесли на другое место. В регионе выясняют, кто мог перезахоронить тело сельчанина, который умер прошлой осенью.

Как сообщает "Хабар 24", похороны состоялись осенью 2021 года, а уже весной мужчина обнаружил, что могилу его отца раскопали. Увиденное на кладбище он снял на видео и выложил в соцсети.

"Я не уверен, в какой изначально могиле, которую я захоронил, находится тело моего отца. Либо в новой могиле, которая находится на расстоянии шести метров", – заявляет Игорь Лазарев.

Мужчина винит во всем одного из местных бизнесменов, сын которого якобы похоронен здесь. По словам сельчанина, предприниматель благоустроил этот участок и его якобы возмутило, что ради могилы разобрали брусчатку.

Лазарев обратился в полицию с заявлением.

"Отделом полиции района имени Габита Мусрепова возбуждено уголовное дело. То есть, факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 314 УК РК "Надругательство над телами умерших и местами захоронений", – сообщил замначальника районного отдела полиции Нурлан Искаков.

По информации корреспондентов, в настоящее время на территории кладбища ведутся следственные действия, проводится эксгумация тела.

Стражи порядка должны выяснить, действительно ли отца Игоря Лазарева перезахоронили, и если да, то кто это мог сделать.

Как сообщили корреспонденты телеканала, бизнесмен, которого обвиняет сельчанин, отказался давать какие-либо комментарии на камеру.

О ситуации высказались в местном акимате. Там заявили, что это кладбище, по сути, бесхозное, и за порядком следить некому.

"Данное кладбище православное в акимате на балансе не находится. И в доверительном, и в частном не числится. Все захоронения, которые происходят по Новоишимскому округу, жители самостоятельно определяют места, где они будут хоронить – возле близких, родных и так далее. Акимат здесь никакого участия не принимает", – сказал аким Новоишимского сельского округа Адильжан Букпин.

Как отмечает телеканал, чтобы акиматы не оставались в стороне по вопросам кладбищ, на сессии областного маслихата были приняты новые правила погребения. В них четко прописаны функции местных исполнительных органов.

Согласно принятым правилам, сельские акимы должны будут вести учет и регистрацию земельных участков, предназначенных под могилы.

"В данных правилах указаны именно функции акимата в части организации кладбища, ведения документации, соблюдения всех правил на территории кладбища. А также прописаны полномочия администрации кладбища, то есть организации, которая будет обеспечивать работу кладбища, то есть отведение участков в соответствии с данными правилами, содержание на должном уровне", – пояснил руководитель Управления энергетики и ЖКХ СКО Бахыт Ильясов.

Сообщается, что после громкого скандала власти Новоишимского планируют все-таки найти того, кто сможет содержать и обслуживать кладбище.

А тем временем Игорю Лазареву пришлось перезахоронить отца в другом месте. Мужчина задается вопросом, найдут ли виновного.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966068-mogilu-raskopali-krest-perenesli-zhitel-sko-zayavil-chto-ego-ottsa-perezahoronili/