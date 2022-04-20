Почти 50 млн тенге вернут алматинцам за переплаты по отоплению

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"Алматинские тепловые сети" должны будут выплатить жителям южной столицы 49,4 млн тенге, переплаченные за услуги отопления в 2020-2021 годах. К такому выводу пришли в Департаменте Комитета по регулированию естественных монополий.

Как передает телеканал "Хабар 24", эксперты провели анализ и пришли к выводу, что в указанный период зима была мягкой. Следовательно, затрат тепловых сетей было меньше, чем начислено по тарифам.

"Департаментом было подано исковое заявление в Специализированный межрайонный экономический суд. Решениями судов первой и второй инстанций требования департамента удовлетворены.

Также департаментом сейчас направлено уведомление в адрес ТОО "Алматинские тепловые сети" о необходимости произведения перерасчета на сумму 49 млн 400 тысяч тенге", - сообщил глава департамента Комитета по регулированию естественных монополий по городу Алматы Арлан Калуетов.

Ущемление прав потребителей было выявлено и в отношении компании "Алматы Су". Организация допустила нарушения условий договора и нормы закона об использовании персональных данных без согласия их владельцев. Это выявила прокуратура Жетысуского района.

"Были нарушены права 514 тысяч граждан города Алматы. В связи с этим нами был внесен акт надзора. По результатам рассмотрения "Алматы Су" признан виновным в совершении данного правонарушения и на предприятие наложен штраф в размере 800 МРП – это более 2,3 млн тенге", - указал заместитель прокурора Жетысуского района Ермек Базарбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966047-pochti-50-mln-tenge-vernut-almatintsam-za-pereplaty-po-otopleniyu/