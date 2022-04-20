Неизвестные подожгли административное здание в Акмолинской области

Иллюстративное фото: Edoardo Bortoli/EyeEm/Getty Images

На днях неизвестные совершили поджог административного здания в Акмолинской области. Стражи порядка начали расследование по данному факту, ведется поиск подозреваемых. Об этом сообщает МВД РК на своем официальном медиа-портале Polisia.kz.

19 апреля в отдел полиции Аршалынского района поступило сообщение от сотрудника местного исполнительного органа о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые совершили поджог административного здания.

Преступление произошло ночью 18 апреля. Прибывшие на место событий сотрудники полиции установили, что в здании госоргана произошло возгорание, очаг пожара в настоящее время устанавливается.

По данному факту стражи порядка начали досудебное расследование по уголовной статье "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". Сумма ущерба от поджога была оценена в 6 млн тенге.

Во время осмотра сотрудники полиции обнаружили и изъяли 3-литровую банку и предмет пластикового происхождения, оба – со специфическим запахом.

Для установления лиц, совершивших либо причастных к данному преступлению, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, опрос возможных очевидцев и свидетелей.

Как уточнили в полиции, в результате пожара никто не пострадал, с огнем справились сотрудники ОЧС Аршалынского района.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966030-neizvestnye-podozhgli-administrativnoe-zdanie-v-akmolinskoy-oblasti/