Неизвестные подожгли административное здание в Акмолинской области
На днях неизвестные совершили поджог административного здания в Акмолинской области. Стражи порядка начали расследование по данному факту, ведется поиск подозреваемых. Об этом сообщает МВД РК на своем официальном медиа-портале Polisia.kz.
19 апреля в отдел полиции Аршалынского района поступило сообщение от сотрудника местного исполнительного органа о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые совершили поджог административного здания.
Преступление произошло ночью 18 апреля. Прибывшие на место событий сотрудники полиции установили, что в здании госоргана произошло возгорание, очаг пожара в настоящее время устанавливается.
По данному факту стражи порядка начали досудебное расследование по уголовной статье "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". Сумма ущерба от поджога была оценена в 6 млн тенге.
Во время осмотра сотрудники полиции обнаружили и изъяли 3-литровую банку и предмет пластикового происхождения, оба – со специфическим запахом.
Для установления лиц, совершивших либо причастных к данному преступлению, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, опрос возможных очевидцев и свидетелей.
Как уточнили в полиции, в результате пожара никто не пострадал, с огнем справились сотрудники ОЧС Аршалынского района.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966030-neizvestnye-podozhgli-administrativnoe-zdanie-v-akmolinskoy-oblasti/