Акмолинец в порыве ревности оторвал жене нос

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В больницу с травматической ампутацией носа поступила жительница Зерендинского района. Сейчас стражи порядка по данному факту проводят досудебное расследование в отношении ее гражданского мужа, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

По информации ведомства, 19 апреля в отдел полиции Зерендинского района поступило телефонное сообщение о том, что в приемный покой больницы за помощью обратилась местная жительница.

"Пострадавшей был поставлен диагноз: травматическая ампутация носа", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Предварительно установлено, что телесные повреждения женщине в порыве гнева на почве ревности нанес ее 33-летний гражданский супруг, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас в отношении подозреваемого начато досудебное расследование по ч.1 ст.107 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Пострадавшая пояснила стражам порядка, что хочет примириться с сожителем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966028-akmolinets-v-poryve-revnosti-otorval-zhene-nos/