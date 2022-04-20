Ущерб на 6 млрд тенге: в Нур-Султане вынесли приговор группе обнальщиков

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Шестерых казахстанцев, занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств, осудили в Нур-Султане. Нанесенный государству ущерб составил 6 млрд тенге, сообщает официальный Telegram-канал АФМ РК.

Операцию по пресечению преступной деятельности в сфере незаконного обналичивания денежных средств провел столичный департамент АФМ.

На скамье подсудимых оказались 6 человек.

"В обход законных процедур преступники обналичивали средства, выписывая фиктивные счета-фактуры от 35 подконтрольных предприятий, фактически не оказывая услуги и не занимаясь выполнением работ и отгрузкой товаров", - сообщили в агентстве.

В итоге суд приговорил шестерых человек к различным срокам лишения свободы.

Кроме того, все подсудимые сроком на 10 лет лишены права занимать руководящие должности в предпринимательской деятельности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965915-uscherb-na-6-mlrd-tenge-v-nur-sultane-vynesli-prigovor-gruppe-obnalschikov/