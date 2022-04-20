Подкармливавшую бездомную собаку пенсионерку оштрафовали на 15 тыс. тенге в Караганде

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В Караганде пенсионерку оштрафовали за то, что она кормила бездомную собаку. В полицию обратились ее соседи, в итоге женщину обвинили в загрязнении двора, передает КТК.

"Штраф, я пенсионерка, у меня пенсия – 60 тысяч, штраф – 15 тысяч. Вот за то, что я налила молочка животным. Если бы приняли их, мы бы с удовольствием, мы все рады. Нам вот зачем на эти страдания смотреть? Когда начнут они плакать, голодные визжать, пищать и умирать, это кто выдержит морально?" - возмущена карагандинка Ольга Баркова.

Мнения жильцов двора разделились. Одни так же, как и Ольга, подкармливают собаку и не видят в этом ничего криминального. Другие боятся непредсказуемого поведения пса и пытаются как можно скорее выжить его с этого места.

"Из-за своих щенят, дети подходят, она на них рычит. Я, например, с внуком боюсь выходить одна. Прошу сына, или когда народу много выходит. Потому что собака из-за щенят может агрессивно себя вести.

Мы просто позвонили участковому, раз собаки здесь в течение месяца. Ну, штраф, я это не знаю, это принимают меры органы, в которые мы обратились", - поделилась жительница этого же двора Насиля Бейсембаева.

Жители дома рассказали, что не раз обращались в приюты и размещали объявления, но все питомники переполнены. Волонтеры пообещали бесплатную стерилизацию, но только если кто-то потом решится забрать дворняжку.

В итоге виновной оказалась пенсионерка, которая, как и ее соседи, подкармливала собаку.

При этом женщина намерена обжаловать решение суда.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965853-podkarmlivavshuyu-bezdomnuyu-sobaku-pensionerku-oshtrafovali-na-15-tys-tenge-v-karagande/