Автомобиль за 28 млн тенге угнали из салона в Шымкенте

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В конце марта администрация автосалона в Шымкенте при проведении ревизии обнаружила пропажу одной из дорогостоящих машин и сразу обратилась в правоохранительные органы. Подозреваемый в угоне был задержан, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Из автосалона была угнана иномарка стоимостью 28 млн тенге. После сообщения о происшествии стражи порядка зарегистрировали материал по статье 200 УК РК "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения".

Полицейские провели ряд оперативных мероприятий. Были опрошены работники магазина и возможные свидетели. Инспекторы ЦОУ проверили установленные вдоль улиц камеры видеонаблюдения.

В результате правоохранители в течение двух часов обнаружили угнанную иномарку, которая двигалась по улице Байдибек би. Подозреваемого задержали. Им оказался житель Шымкента. Автомобиль вернули в салон.

В настоящее время дело с обвинительным актом направлено в суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965815-avtomobil-za-28-mln-tenge-ugnali-iz-salona-v-shymkente/