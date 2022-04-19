Мужчина выстрелил в семейную пару при выходе из обменного пункта в Алматы

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Мужчина выстрелил из травматического пистолета в семейную пару в Алматы. Стражи порядка задержали подозреваемого в нападении, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Как уточнили в полиции, разбой произошел возле обменного пункта в микрорайоне Жетысу-4 в южной столице.

Начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр рассказал подробности. По его словам, было совершено нападение на семейную пару, которая выходила из пункта обмена валют.

"В момент разбоя их рюкзак был пуст, но нападавший думал иначе. Он выстрелил в пару из травматического пистолета. Благо, жизни и здоровью мужчины и женщины ничего не угрожает", - сообщил Абулхайыр.

Поисками нападавшего занималась специальная следственно-оперативная группа. Подозреваемый был задержан в одном из поселков Жамбылской области. В настоящий момент задержанного этапировали в Алматы, он находится под стражей.

"По факту разбойного нападения в едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное дело. Следствие продолжается", - добавил начальник районного УП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965808-muzhchina-vystrelil-v-semeynuyu-paru-pri-vyhode-iz-obmennogo-punkta-v-almaty/