Пакет с мертвым младенцем нашли в Костанае

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18 апреля около 17.00 часов на пересечении улиц Гоголя и Шаяхметова в Костанае 37-летний мужчина обнаружил пакет, в котором находился новорожденный ребенок без признаков жизни, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Страшная находка была обнаружена на территории одного из городских рынков. Житель Костаная сразу вызвал полицейских.

Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа обнаружила тело новорожденного ребенка - девочки.

"В настоящее время по данному факту начато досудебное производство, предусмотренное статьей 100 УК РК "Убийство матерью новорожденного ребенка", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Стражи порядка обратились к населению с просьбой сообщить любую известную информацию по данному факту.

Сейчас проводятся необходимые следственные мероприятия. Назначены экспертизы.

Напомним, осенью прошлого года мертвого младенца нашли в мусорном контейнере в Шымкенте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965807-paket-s-mertvym-mladentsem-nashli-v-kostanae/