Обещал дешевые машины из Грузии: полиция ищет обманутых алматинцев

Задержанный. Фото: ДП Алматы

Подозреваемый в мошенничестве обещал алматинцам дешевые машины из Грузии. В отношении молодого человека начато расследование, стражи порядка ищут пострадавших от его действий, об этом сообщается на официальном сайте МВД Polisia.kz.

Как сообщили полицейские, молодой человек рассказал знакомым, что занимается доставкой автомобилей из Грузии по низкой цене. Желающих сэкономить на покупке машины оказалось немало.

"В ходе переговоров подозреваемый торопил потерпевших срочно перечислить задаток. Но после он переставал выходить на связь. На данный момент в отношении подозреваемого зарегистрировано три заявления", - заявил начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

По его словам, сейчас в отношении гражданина У. начато досудебное расследование по статье 190 ч.3 п.4 УК РК (Мошенничество - прим.ред.).

"Не исключено, что задержанный мог обмануть гораздо больше людей. Поэтому граждан, пострадавших от действий указанного человека, просим обращаться по телефонам: 298-53-02; 298-53-05", - призвал начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965788-obeschal-deshevye-mashiny-iz-gruzii-politsiya-ischet-obmanutyh-almatintsev/