Мошенник "торговал" водительскими правами в соцсетях в Карагандинской области

Иллюстративное фото: polisia.kz

Житель Сатпаева попался на уловку мошенника, который пообещал ему оформить водительское удостоверение "без особых проблем", сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

24-летний потерпевший обратился в полицию 28 марта. Молодой человек признался, что искал возможность без проблем получить водительские права. В начале месяца заявитель нашел в социальных сетях объявление, автор которого предлагал оформить нужный документ.

Он обещал, что права будут иметь законную силу, за свои "услуги" автор объявления попросил 120 тыс. тенге.

Потерпевший доверился незнакомцу и перечислил на его счет необходимую сумму. После этого автор объявления перестал выходить на связь.

Лишившийся денег житель Сатпаева понял, что его обманули, и решил обратиться в полицию.

17 апреля в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний житель одного из сельских районов. Он дал признательные показания.

В настоящее время ведется расследование по статье "Мошенничество".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965718-moshennik-torgoval-voditelskimi-pravami-v-sotssetyah-v-karagandinskoy-oblasti/