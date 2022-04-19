Задержание лидера ОПГ сняли на видео в Павлодаре

Задержание. Кадр из оперативного видео: polisia.kz

15 апреля в 13.50 часов возле одного из бассейнов по улице Ткачева в Павлодаре полицейские совместно с сотрудниками ДКНБ задержали лидера ОПГ. Спецоперацию сняли на видео, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Оперативники установили, что 54-летний лидер ОПГ, действуя по предварительному сговору с 40-летним жителем Павлодара, требовал с генерального директора одного из ТОО и его заместителя 52 млн тенге в пользу третьих лиц.

Причем оба оказывали психологическое давление и угрожали применением насилия.

Задержание лидера организованной преступной группы сняли на видео. В настоящее время проводится досудебное расследование по ст.194 ч.4 п.2 УК РК (Вымогательство). Подозреваемый арестован.

Отмечается, что с начала года в Павлодарской области зарегистрировано шесть фактов вымогательства, все раскрыты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965665-zaderzhanie-lidera-opg-snyali-na-video-v-pavlodare/