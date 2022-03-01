Павлодарца подозревают в вымогательстве 52 млн тенге у бизнесменов

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

40-летнего жителя Павлодара заподозрили в вымогательстве 52 миллионов тенге у двоих руководителей одного из ТОО. Делал он это на протяжении нескольких месяцев, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

По информации ведомства, 52 миллиона 80 тысяч тенге мужчина пытался получить от генерального директора и директора фирмы. Задержали его в ходе специальных мероприятий.

"По данному факту проводится досудебное расследование по статье "Вымогательство в особо крупном размере" УК РК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания в Павлодаре", - сообщили в ДП региона.

Здесь уточнили, что деньги мужчина вымогал с апреля по сентябрь 2020 года. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 7 до 15 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1958549-pavlodartsa-podozrevayut-v-vymogatelstve-52-mln-tenge-u-biznesmenov/