Казахстанец пробрался ночью в киоск с шаурмой и случайно поджег его

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Павильон по приготовлению шаурмы горел в Петропавловске. По словам владельца, ночью в помещение пробрался хулиган, который попытался приготовить себе ужин.

Ночью в одно из заведений общепита Петропавловска незаконно пробрался мужчина, который попытался приготовить себе еду на огне, сообщает издание Sputnik Казахстан. По случайности хулиган устроил пожар, тем самым причинив ощутимый материальный ущерб владельцам.

"Он незаконно проник в наше заведение общественного питания и, использовав продукты, находящиеся там, решил приготовить себе горячее блюдо на огне. Из-за его хулиганской выходки мы понесли очень большой материальный ущерб.

В настоящее время лицо, совершившее поджог, установлено. Заявление о данном факте написано в Управление полиции города Петропавловска", – сообщил хозяин заведения.

Он отметил, что кафе прекратило работу до конца расследования и до окончания восстановительных работ.

В пресс-службе Департамента полиции Северо-Казахстанской области сообщили, что по данному факту ведется досудебное расследование по части 2 статьи 202 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".

"В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств. Назначена пожарно-техническая экспертиза", – добавили полицейские.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965642-hotel-prigotovit-uzhin-kazahstanets-probralsya-nochyu-v-kiosk-s-shaurmoy-i-sluchayno-podzheg-ego/