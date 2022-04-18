"Промышляла по всей стране": серийная воровка-гастролерша попала на видео в Талдыкоргане

Кадр из видео: polisia.kz

По подозрению в краже золотой цепочки в Талдыкоргане задержана 33-летняя женщина. Как выяснилось, дама ранее неоднократно попадалась за аналогичные преступления в Алматы, Костанае, Нур-Султане, Таразе и других городах, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

9 апреля в полицию Талдыкоргана с заявлением о краже обратилась продавец одного из ювелирных магазинов. Она предоставила видео, снятое камерой наблюдения.

На кадрах женщина, воспользовавшись случаем, ловко взяла с прилавка золотую цепочку, спрятала ее в карман и ушла. Ущерб составил 576 тысяч тенге.

Правоохранители установили 33-летнюю уроженку Костанайской области, которая ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности. Женщину объявили в республиканский розыск.

"Подозреваемая промышляла по всей стране. Неоднократно привлекалась к уголовной ответственности. В 2021 году она была осуждена в Алматы к ограничению свободы. С учетом последней судимости женщину начали искать на территории южной столицы, где в итоге задержали в одной из съемных квартир", - пояснили в управлении полиции Талдыкоргана.

Оказалось, что похищенную цепочку весом 15 граммов она успела сдать в ломбард. Ювелирное изделие изъято и приобщено вместе с видеозаписью к материалам уголовного дела.

Расследование проводится по ст.188 УК РК "Кража". С учетом стойкого рецидива подозреваемая помещена под стражу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965623-promyshlyala-po-vsey-strane-seriynaya-vorovka-gastrolersha-popala-na-video-v-taldykorgane/