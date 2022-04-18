Полиция показала оперативное видео задержания в Уральске

Задержание в Уральске. Кадр из видео: polisia.kz

Воров-гастролеров из Атырау поймали в Уральске. Мужчин подозревают в краже денег и золотых изделий на общую сумму 4 млн тенге. Стражи порядка показали оперативное видео задержания, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Приехавшие в Уральск из Атырау двое молодых людей в возрасте 24 и 25 лет путем отжатия пластикового окна проникли в дом в селе Деркул и похитили один миллион тенге, золотые изделия и ноутбук, принадлежащие 30-летней женщине.

Также злоумышленники украли в доме 69-летнего жителя поселка Зачаганск 240 тысяч тенге, 100 евро и золотые изделия.

Общая сумма ущерба составила 4 млн тенге.

Подозреваемых задержали в Уральске, а вот похищенное имущество изъято частично.

В настоящее время по двум эпизодам проводится досудебное расследование по ч.3 ст.188 УК РК "Кража".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965588-politsiya-pokazala-operativnoe-video-zaderzhaniya-v-uralske/