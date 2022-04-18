"Это моя подруга": алматинцев позабавила корова на проезжей части

Корова. Фото: instagram.com/kris.p.almaty.official

Сегодня утром на одной из улиц в Алматы очевидцы засняли корову, шедшую среди машин по проезжей части. Этот случай рассмешил пользователей соцсетей, передает корреспондент NUR.KZ.

Ролик с коровой на дороге был опубликован в сообществе kris.p.almaty.official в Instagram.

Как указывается в описании к посту, курьезный случай произошел сегодня утром, примерно в 08:30, на пересечении улиц Толе би и Момышулы.

Алматинцы отнеслись к ситуации с юмором и начали шутить об увиденном под постом.

"Главное, не по "встречке" идет"; "Это моя подруга домой после клуба возвращается"; "Раньше рано утром все за молоком ходили, а сейчас молоко само приходит"; "Понастроили дома, гулять негде", - написали комментаторы.

Корреспондент NUR.KZ обратился в пресс-службу Департамента полиции города Алматы за комментарием по данному инциденту.

"В настоящее время информацию проверяют в Управлении полиции Ауэзовского района. После того, как установят хозяина крупного рогатого скота, его привлекут к административной ответственности", - сообщили в ведомстве.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965565-eto-moya-podruga-almatintsev-pozabavila-korova-na-proezzhey-chasti-video/