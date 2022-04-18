Предполагаемого сбытчика гашиша задержали в Нур-Султане

Изъятые вещества. Кадр из видео: instagram.com/police_nur_sultan

Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков. У мужчины также изъяли оружие с боеприпасами, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

На территории Нур-Султана была проведена спецоперация по задержанию лиц, которые занимаются поставкой и сбытом наркотиков в городе.

Сообщается, что во время оперативно-розыскных мероприятий по улице Дулатова полицейскими был задержан 38-летний мужчина.

"В ходе обыска по месту жительства (у подозреваемого – прим. ред.) обнаружен и изъят расфасованный "гашиш" весом более 200 грамм. Наркотические средства мужчина собирался сбыть на территории столицы", – сообщили в департаменте полиции.

Также сообщается, что помимо наркотиков полицейские обнаружили в доме задержанного гладкоствольное оружие, которое было переделано под обрез с боеприпасами.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств" и по части 2 статьи 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия и боеприпасов".

Задержанный был водворен в изолятор временного содержания Департамента полиции Нур-Султана. Проводится расследование.

Как отметили в ведомстве, с начала года полицейскими столицы изъято более 60 килограмм различных наркотических средств, в том числе около 5 килограмм "синтетических" наркотиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965534-predpolagaemogo-sbytchika-gashisha-zaderzhali-v-nur-sultane/