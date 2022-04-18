Вооруженный карманник орудовал в автобусах Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Полицейские Алматы задержали 35-летнего казахстанца, который, как предполагает следствие, орудовал в общественном транспорте южной столицы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматы.

Сообщается, что задержанный - житель Карасайского района Алматинской области. Он уже имеет судимость за кражи.

"На этот раз он украл сотовый телефон у пассажирки автобуса маршрута №206. Об этом женщина в полицию не заявляла, но нам стало известно из поста общественного деятеля, написавшей о произошедшем преступлении", - сообщили в полиции.

В департаменте отметили, что другой пассажир автобуса, ставший свидетелем преступления, пытался задержать подозреваемого.

"Мы сейчас устанавливаем личность молодого человека, который, несмотря на угрозу, попытался удержать преступника. Такой поступок дорогого стоит", - говорится в сообщении правоохранительных органов.

Отметим, после публикации поста полиция провела комплекс мер и задержала подозреваемого. Он водворен в изолятор. По данному факту начато досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965495-vooruzhennyy-karmannik-orudoval-v-avtobusah-almaty/