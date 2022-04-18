Лжеполицейские убедили акмолинку оформить кредиты на 2,8 млн тенге

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Жительница Акмолинской области стала жертвой мошенников. Женщину убедили оформить кредиты на 2,8 млн тенге, об этом сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Как пояснили стражи порядка, 48-летняя жительница села Чаглинка Зерендинского района оформила в двух банках Кокшетау денежные кредиты на сумму 800 тыс. и 2 млн тенге, не подозревая, что действует по указке аферистов.

В полицию она обратилась только спустя 3 дня. Правоохранители рассказали подробности.

11 апреля на мобильный телефон потерпевшей поступил звонок от неизвестного абонента, который представился сотрудником столичной полиции.

Звонивший сообщил, что она якобы может стать жертвой мошенников и, чтобы предотвратить это, ей необходимо сотрудничать с "полицией". Аферист заявил, что в одном из крупнейших казахстанских банков открылся специальный отдел по борьбе с мошенничествами и в скором времени ей перезвонит сотрудник этого отдела.

На телефон женщины поступил еще один звонок, как и обговаривалось, звонивший представился сотрудником данного спецотдела. Он также предупредил потерпевшую о якобы попытке оформить кредит на ее имя, а еще посоветовал ей в ближайшее время пойти в банк для уточнения всех обстоятельств.

Потерпевшая, считая, что участвует в спецоперации, прибыла в банк на следующий день и, следуя советам аферистов, оформила кредит на сумму 800 тыс. Эти средства она перевела на счет лжеполицейского якобы для возврата их в банк.

По той же схеме ее вынудили взять кредит на сумму 2 млн тенге. Деньги, как отметили в полиции, так же оказались на счете мошенников.

О преступной схеме, в которую она оказалась вовлечена, заявительница узнала лишь 14 апреля, когда встретила участкового инспектора полиции и рассказала ему, что чуть не стала жертвой мошенников.

Он посоветовал ей обратиться с заявлением в полицию, а также провел с потерпевшей профилактическую беседу.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье "Мошенничество". К расследованию также подключились сотрудники УП Кокшетау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965479-lzhepolitseyskie-ubedili-akmolinku-oformit-kredity-na-28-mln-tenge/