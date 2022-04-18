Гнал со скоростью 230 км/час: появилось видео опасной езды в Кызылорде

Кадр из видео: ZHEST_KZ

В соцсетях появилось видео опасной езды по Кызылорде. Скорость движения автомобиля по городу составляла 230 км/час. Ролик прокомментировали в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

"Кызылорда, 240 км/час в центре города", - говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, как водитель несется по пустынной улице под громко включенную музыку.

По информации департамента полиции Кызылординской области, 10 апреля стационарный скоростемер Аркан, расположенный по проспекту Назарбаева возле департамента государственных доходов, в 06.05 часов зафиксировал факт превышения скорости.

Автомобиль Mercedes-Benz ехал со скоростью 230 километров в час.

"По факту превышения скорости в соответствии с ч.3 ст.592 КоАП РК составлен протокол, на водителя наложен штраф в размере 20 МРП (61 260 тенге). В настоящее время штраф взыскан", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965476-gnal-so-skorostyu-230-kmchas-poyavilos-video-opasnoy-ezdy-v-kyzylorde/