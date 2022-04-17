Серийный вор попал на камеры в Алматы

Кадр из видео: ДП Алматы

Полицейские Алматы задержали мужчину, подозреваемого в серии краж. Вычислить подозреваемого удалось благодаря системам видеонаблюдения, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Алматы.

42-летнего мужчину полицейские задержали после неудачной попытки кражи сотового телефона на рынке "Сары арка".

"Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, подозреваемый украл у женщины сотовый телефон. Мужчина был задержан, когда попытался скрыться. За четыре дня он совершил три кражи", - поделились подробностями в полиции.

Отмечается, что задержанный уже дал признательные показания. Полицейские доказали его причастность еще к двум аналогичным кражам.

Против мужчины возбуждено уголовное дело.

"В основном промышлял задержанный на рынке: когда покупатели были заняты приобретаемым товаром, незаметно вытаскивал из карманов или сумок мобильные телефоны.

Сейчас личность подозреваемого проверяем на причастность к аналогичным преступлениям на территории города", - добавили в полиции.

Расследование дела продолжается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965432-seriynyy-vor-popal-na-kamery-v-almaty/