Бывший глава Погранслужбы КНБ Нурлан Джуламанов вышел на свободу

Нурлан Джуламанов. Фото: time.kz

Приговоренный в 2015 году к 11 годам колонии бывший глава Погранслужбы КНБ РК Нурлан Джуламанов вышел на свободу. Об этом сообщили в пресс-службе суда №2 Семея, передает корреспондент NUR.KZ.

Суд рассмотрел ходатайство Нурлана Джуламанова об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.

В нем осужденный указал, что отбыл установленную законом часть срока. За это время показал себя с положительной стороны, имеет 19 поощрений, процессуальные издержки оплатил, гражданского иска по приговору не было.

Адвокаты, представитель учреждения, где экс-глава Погранслужбы КНБ РК отбывал наказание, а также прокурор поддержали ходатайство.

"Суд посчитал необходимым удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении.

В соответствии с п.9 нормативного постановления Верховного суда "О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания и сокращения срока", а также с учетом характеризующих данных суд оценил изменения как позитивные, пришел к выводу о его исправлении и отсутствии оснований для дальнейшего отбытия наказания. Также учел ряд тяжких заболеваний", - сообщили в пресс-службе суда №2 Семея.

Судебный акт пока не вступил в законную силу.

Напомним, приговором столичного суда от 6 марта 2015 года Нурлан Джуламанов был осужден на 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии строгого режима. Он обвинялся в получении взяток в особо крупных размерах.

Начало срока - 27 октября 2014 года, конец - 27 октября 2025 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965368-byvshiy-glava-pogransluzhby-knb-nurlan-dzhulamanov-vyshel-na-svobodu/