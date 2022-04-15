Замглавы ДЧС Алматинской области заподозрили в получении взятки (видео)

Обыск. Кадр из видео: Антикоррупционная служба РК

Заместитель начальника Департамента по ЧС Алматинской области и начальник отдела по ЧС Капшагая подозреваются в совершении коррупционного преступления, сообщается в официальном Telegram-канале Антикоррупционной службы РК.

Как сообщили в Антикоре, заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям по Алматинской области и глава отдела по чрезвычайным ситуациям Капшагая в группе лиц по предварительному сговору лично получили взятку в сумме 1000 долларов США от представителя казино за общее покровительство.

Известно, что в отношении замглавы областного департамента избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Другие сведения в интересах следствия в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством нашей страны не подлежат разглашению.

Расследование продолжается, добавили в антикоррупционном ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965319-zamglavy-dchs-almatinskoy-oblasti-zapodozrili-v-poluchenii-vzyatki-video/