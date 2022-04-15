Чиновников задержали по делу о взятках в Кызылординской области

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Руководителя отдела департамента внутреннего государственного аудита Кызылординской области и главного специалиста-государственного аудитора подозревают в неоднократном получении взяток. Об этом сообщает Антикоррупционная служба региона на своем официальном сайте.

В ведомстве рассказали, что в настоящее время проводится расследование в отношении руководителя отдела департамента внутреннего госаудита Кызылординской области и главного специалиста-государственного аудитора.

Чиновников подозревают в неоднократном получении взяток в общей сумме 1 280 000 тенге при проведении проверки.

При этом, как отметили в Антикоррупционной службе по Кызылординской области, глава управления координации занятости и социальных программ региона подозревается в даче взятки вышеуказанным лицам в сумме 50 000 тенге за положительное решение по проводимой проверке.

В отношении должностных лиц следственным судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - резюмировали в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965298-chinovnikov-zaderzhali-po-delu-o-vzyatkah-v-kyzylordinskoy-oblasti/