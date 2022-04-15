Житель ВКО ударил полицейского металлическим прутом и получил 5 лет тюрьмы

Иллюстративное фото: ДП СКО

В Восточно-Казахстанской области на 5 лет лишения свободы осудили 34-летнего жителя Глубоковского района за нападение на полицейского. Мужчина был признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

23 марта 2021 года страж порядка прибыл на вызов для доставления мужчины на медицинское освидетельствование.

Однако дебошир, будучи в состоянии алкогольного опьянения, отказался выполнять законные требования правоохранителя.

Кроме того, взял металлический прут и со значительной силой ударил полицейского в область живота, причинив телесные повреждения и повредив форменное обмундирование.

Несмотря на это, злоумышленник был обезоружен и задержан. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

В полиции отметили, что за три месяца текущего года в производстве следственных подразделений региона находилось 9 уголовных дел, возбужденных по факту оказания сопротивления стражам порядка (ст.380, 380-1 УК РК).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965188-zhitel-vko-udaril-politseyskogo-metallicheskim-prutom-i-poluchil-5-let-tyurmy/