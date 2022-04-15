Новые протесты вспыхнули в США после гибели афроамериканца

Офицер убил афроамериканца выстрелом в голову. Фото: скриншот из видео

В американском городе Гранд Рапидс в штате Мичиган вновь прошли массовые акции протеста после того, как полиция опубликовала видео, на котором офицер убил афроамериканца выстрелом в голову, передает DW.

Данный инцидент произошел 4 апреля, но о нем стало известно только на этой неделе после публикации видеозаписи с убийством. Офицер полиции выстрелил в голову Патрику Лиою. На кадрах записи видно, как полицейский и задержанный стоят у автомобиля, затем Патрик убегает. Следующий кадр – двое мужчин борются на земле, после чего офицер достает пистолет и стреляет в голову 26-летнему афроамериканцу.

Протестующие, собравшиеся у полицейского управления с плакатами, потребовали от полиции раскрыть имя офицера, застрелившего мужчину.

По словам губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер, Патрик Лиоя прибыл в США из Демократической Республики Конго с семьей в статусе беженца. У него остались две дочери и пятеро братьев и сестер.

Отмечается, что стрелявший офицер на время расследования был отправлен в оплачиваемый отпуск.

Известный адвокат по гражданским правам Бен Крамп в заявлении от имени семьи призвал уволить полицейского и привлечь его к ответственности.

В минувшем году в пригороде Миннеаполиса люди вышли на протесты после убийства 20-летнего афроамериканца Донта Райта полицейским во время ареста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965177-novye-protesty-vspyhnuli-v-ssha-posle-gibeli-afroamerikantsa/