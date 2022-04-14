Пригодный для стрельбы нож нашли у жителя Костаная

Фото: ДП Костанайской области

Стражи порядка нашли и изъяли у жителя Костаная необычный нож. Предприимчивый мужчина приспособил холодное оружие для стрельбы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Во время обыска в гараже у 61-летнего подозреваемого в сбыте наркотиков был изъят комбинированный нож, в рукоятке которого оказалось вмонтировано приспособление для стрельбы боевыми патронами.

Согласно судебно-криминалистическому заключению, нож является холодным оружием колюще-режущего действия. А вмонтированное в рукоятку устройство - это специальное приспособление для стрельбы пистолетными патронами 9 калибра.

Кроме того, у жителя Костаная изъят гашиш весом более одного грамма.

В настоящее время подозреваемый помещен под стражу. Правоохранители проводят расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что в Костанайской области незнакомец проник в дом к пенсионерке под предлогом покупки картофеля, связал женщину и забрал ее сбережения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965077-prigodnyy-dlya-strelby-nozh-nashli-u-zhitelya-kostanaya/