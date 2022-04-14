Воровала в больницах: алматинку подозревают в серии краж (видео)

Подозреваемая. Кадр из видео: Polisia.kz

В Алматы была задержана женщина, которую подозревают в серии краж. По версии следствия, она орудовала в больницах, а также совершала кражи из частных домов, сообщатся на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Начальник УП Наурызбайского района Дидар Аханов сообщил, что подозреваемая 46-летняя жительница южной столицы промышляла преступной деятельностью время от времени, другого заработка у нее не было.

Он отметил, что в последнее время участились заявления о кражах, которые происходили в медучреждениях.

Как предполагают полицейские, подозреваемая заходила в кабинеты и палаты и похищала различные ценные вещи, в одной из больниц была похищена шуба.

"Несколько эпизодов попали в объективы камер видеонаблюдения. По всем фактам зарегистрированы уголовные дела. Сейчас подозреваемая задержана", - добавил Аханов.

По информации стражей порядка, установлена причастность подозреваемой к 7 эпизодам краж.

Украденные телефоны и другие гаджеты женщина продавала, а деньги, полученные от продажи, тратила по своему усмотрению.

По словам Аханова, задержанная признала свою вину и подтвердила причастность ко всем преступлениям.

В настоящее время ее проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям на территории города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965035-vorovala-v-bolnitsah-almatinku-podozrevayut-v-serii-krazh-video/